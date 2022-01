Fontaines D.C.: annunciato il nuovo album Skinty Fia. Ascolta QUI il nuovo singolo Jackie Down The Line

I Fontaines D.C. hanno annunciato il loro terzo album, Skinty Fia, in uscita il prossimo 22 Aprile. La notizia dell’album arriva con la pubblicazione del primo singolo “Jackie Down The Line”, accompagnato dal videoclip diretto da Hugh Mulhern e interpretato dall’artista, MC, ballerino e coreografo Blackhaine.

Skinty Fia è il seguito di A Hero's Death del 2020, entrato al #2 in classifica in UK e nominato ai BRIT e ai GRAMMY, ed è il terzo lavoro della band prodotto da Dan Carey. La band si è imposta all'attenzione internazionale nel 2019 con l’esilarante album di debutto Dogrel, che è stato una delle uscite più acclamate dell'anno ed è entrato nella rosa dei candidati del Mercury Music Prize. Grazie alla poesia che infondono la loro musica e i testi, e ai loro intensi concerti dal vivo, i Fontaines D.C. si sono guadagnati la reputazione di una delle nuove band più fresche ed eccitanti degli ultimi anni; un terremoto giovanile irripetibile. Dopo aver ottenuto nomination ai BRIT ("Miglior gruppo internazionale"), ai GRAMMY ("Miglior album rock") e ai prestigiosi Ivor Novello Awards ("Miglior album"), la band è tornata dopo il lockdown causato dalla pandemia per vendere tutti i 10.000 biglietti del loro concerto di ottobre all'Alexandra Palace di Londra e per poi concludere il lavoro su Skinty Fia.

Skinty Fia è una frase irlandese che può essere tradotta come "la dannazione del cervo" e la copertina dell'album presenta appunto un cervo, strappato dal suo habitat naturale e inserito in una casa, illuminato da una luce rossa artificiale. Il cervo gigante irlandese è una specie estinta e i pensieri della band sull'identità irlandese sono al centro dell’album. Mentre Dogrel era disseminato di istantanee dei personaggi di Dublino, e A Hero's Death ha documentato lo sconvolgimento e la disconnessione che la band ha provato mentre viaggiava per il mondo in tour, in Skinty Fia i Fontaines D.C. si rivolgono alla loro irlandesità da lontano, mentre ricostruiscono le loro vite altrove. Per una band la cui città natale scorre nelle loro vene - "D.C." sta per "Dublin City" - l'album li vede cercare di risolvere il bisogno di ampliare i propri orizzonti con l'affetto che ancora provano per la terra e le persone che si sono lasciati alle spalle.

Ci sono echi del rock 'n' roll di Dogrel e le atmosfere più cupe di A Hero's Death, ma Skinty Fia è molto più ampio e cinematografico. I Fontaines D.C. sono una band in uno stato di costante evoluzione e questa volta il risultato è un album di stati d'animo mutevoli, intuizioni sorprendenti e maturità.

La tracklist di Skinty Fia:

1. In ár gCroíthe go deo

2. Big Shot

3. How Cold Love Is

4. Jackie Down The Line

5. Bloomsday

6. Roman Holiday

7. The Couple Across The Way

8. Skinty Fia

9. I Love You

10. Nabokov



Ascolta QUI il singolo Jackie Down The Line: