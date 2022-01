The Rolling Stones, pubblicati video inediti del Festival di Altamont del 1969. Guardali qui e scopri la storia

Il festival di Altamont che si svolge il 6 dicembre 1969 all’Altamonnt Raceway Park in California e che nelle intenzioni degli organizzatori doveva essere la risposta della West Coast a Woodstock, la conclusione di un anno magico per il rock e la controcultura diventa invece il primo passo verso la fine di tutte le illusioni.

La stagione hippy e il sogno di vivere in un mondo di pace, amore e musica si infrangono contro la tensione sociale, il caos e la violenza.

Gli storici del rock dicono che insieme al massacro da parte dei seguaci della setta di Charles Manson a Los Angeles e alla repressione violenta delle proteste contro la guerra in Vietnam alla Kent State University in Ohio (in cui la Guardia Nazionale spara sugli studenti uccidendone quattro), Altamont chiude la porta al decennio più colorato e psichedelico della musica americana e apre quella degli anni ’70, molto più duri e controversi, anche se altrettanto creativi.

Al centro di questo momento c’è una band che rappresenta il fascino maledetto del rock, i Rolling Stones. Durante il loro concerto, mentre Mick Jagger sta cantando Under My Thumb un ragazzo afroamericano diciottenne, Meredith Hunter viene accoltellato a morte da Alan Passaro, membro della gang di biker degli Hell’s Angels che sono stati chiamati come addetti alla sicurezza dal management dei Rolling Stones. Lo hanno già fatto per il concerto gratuito di Hyde Park a Londra, ma quelli inglesi erano dei biker, mentre gli Hell’s Angels californiani sono una gang.

La scelta di chiamarli in un festival come Altamont con 300.000 persone e molti difetti organizzativi (il palco è troppo basso) crea molti problemi: il pubblico è irrequieto e incontrollabile, molto diverso da quello pacifico di Woodstiock, gli Hell’s Angels si fanno largo tra la folla a bordo delle loro motociclette, occupano il palco in modo casuale, sono violenti e ubriachi (anche perché l’accordo prevede 500 dollari di birre gratis), scatenano risse con il pubblico e persino con le band. Tutto va bene mentre suonano Santana e i Flying Burrito Brothers, poi la folla si avvicina minacciosamente al palco, qualcuno fa cadere le moto degli Angels e la situazione degenera: durante il concerto dei Jefferson Airplane, il chitarrista Marty Balin viene aggredito da alcuni membri della gang, i Grateful Dead si rifiutano di suonare, Stephen Stills viene colpito durante l’esibizione di Crosby, Stills, Nash & Young.

I Rolling Stones iniziano a suonare in ritardo (perché Bill Wyman ha perso l’elicottero) quando Altamont è già diventato un caos incontrollabile.

Appena sceso dall’elicottero, Mick Jagger viene colpito con un pugno da un ragazzo alla terza canzone (Simpathy for the Devil) interrompe il concerto degli Stones, visibilmente spaventato dalle risse. Secondo i risultati dell’autopsia, Meredith Hunter è sotto l’effetto di metamfetamina quando comincia ad avvicinarsi minacciosamente al palco. Dopo essere stato respinto dagli Hell’s Angels tira fuori dalla giacca una pistola e corre nuovamente verso il palco quando Alan Passaro lo affronta. Verrà scagionato dall’accusa di omicidio perché ha agito per legittima difesa.

La scena infatti è stata ripresa dalle telecamere dei registi Albert e David Maisley Brothers che stanno girando un documentario sul concerto, (che esce nel 1970 con il titolo Gimmer Shelter) e le immagini vengono mostrate durante il processo. I cameraman Eric Saarinen e Baird Bryant non sanno di aver ripreso un momento che entra nella storia della società americana e segna un momento di passaggio in quella del rock.

La Library Of Congress ha recentemente diffuso altre immagini finora inedite: un video amatoriale in 8 mm senza audio che mostra le esibizioni dei Rolling Stones, di Gram Parsons e di Crosby Stills, Nash &Young e alcuni momenti prima e dopo i concerti. Il direttore della sezione film della Library of Congress ha raccontato: «Sul nastro c’era scritto a mano “Stones in the Park”. Pensavamo fossero riprese del concerto di Hyde Park invece è un documento inedito su Altamont. Tutti conosciamo il documentario Gimme Shelter, ma in questo film amatoriale ci sono immagini che nessuno ha mai visto».

Guarda qui le immagini inedite pubblicate dalla Library Of Congress: