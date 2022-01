Red Hot Chili Peppers, Flea dà spettacolo sul campo dei Lakers durante l'halftime. Guarda il video

La scorsa domenica, durante la partita tra i Los Angeles Lakers e i Memphis Grizzlies, il bassista dei Red Hot Chili Peppers Flea ha deciso di dare spettacolo durante l'halftime.

Il rocker, da sempre tifoso incallito dei Lakers, è sceso in campo durante l'intervallo della partita provando una serie di esercizi e acrobazie nel percorso assegnato. Dopo i primi canestri falliti il bassista dei RHCP ce l'ha messa tutta nei tiri liberi, divertendosi molto e facendo felici i tifosi e i rockers presenti nel palazzetto dello sport.

Guarda il video:

The legend @flea333 went all out for the @ToyotaSoCal Skills Challenge pic.twitter.com/UwUvT1ze2B