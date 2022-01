È morto Michael Lang, l’organizzatore del Festival di Woodstock. Aveva 77 anni

Michael Lang, il leggendario organizzatore di concerti che ha ideato nel 1969 il Festival di Woodstock è morto all'ospedale Sloan Kettering di New York a 77 anni. Michael Pagnotta, rappresentante di Lang e amico di famiglia di lunga data, ha confermato la morte di Michael aggiungendo che la causa è stata una forma rara di linfoma non Hodgkin.

Lang, che nel 1968 aveva promosso il Miami Pop festival, nel 1969 insieme a John Roberts, Joel Rosenman e Artie Kornfeld, ideò il Woodstock Music and Art Fair. Notoriamente annunciato come una "Tre giorni di pace e musica", il festival nello stato di New York capace di radunare 400.000 persone nella fattoria di Max Yasgur a Bethel, New York, e che ha visto la partecipazione di dozzine di grandi nomi del rock, tra cui Jeffersen Airplane, Santana, Creedence Clearwater Revival, The Who, Jimi Hendrix e Crosby, Stills, Nash e Young…

Lang aveva solo 24 anni quando concepì il festival che sarebbe diventato una pietra miliare nella storia del rock, grazie in parte al documentario sull'evento pubblicato l'anno successivo. Nel corso degli anni, il nome di Lang è diventato sinonimo del marchio Woodstock, poiché il promotore ha contribuito a dirigere le successive edizioni del festival nel 1994 e nel 1999. Lang, originario di New York, si trasferì a Coconut Grove, in Florida, alla fine degli anni '60 dove aprì un negozio legato alla vendita di prodotti dedicati alla cannabis. "Il clima è perfetto, le persone amano una varietà stimolante di cose artistiche e non c'era posto per loro per stare insieme", dichiarò Lang nel libro dell'autrice Ellen Sanders del 1973 Trips: Rock Life in the Sixties. Applicò la stessa etica ai festival musicali, a partire dal Miami Pop fest nel maggio 1968. Il festival, a cui hanno partecipato 25.000 persone con, sul palco, Jimi Hendrix, John Lee Hooker, Chuck Berry e Mothers of Invention.

Dopo essere tornato a New York, Lang incontrò Kornfeld, allora vicepresidente della Capitol Records, e iniziò la Woodstock Ventures con Roberts e Rosenman. "Pensavamo di essere solo degli hippy" - ha detto David Crosby a Rolling Stone nel 2004 parlando di Woodstock - "Quando arrivammo ​​lì, abbiamo detto: 'Aspetta un minuto, è molto più grande di quanto pensassimo.' Volammo lì in elicottero passando sopra la New York State Thruway ferma per 30 KM. e una folla gigantesca di quasi mezzo milione di persone. Non potevi davvero capire quante persone c'erano. Non era mai successo prima, ed è stato un po' come far atterrare degli alieni". Dopo il successo del film su Woodstock uscito nel 1970, e vincitore di un premio Oscar, Lang rimase nell’ambiente organizzando numerosi altri festival ed eventi (alcuni tour americani di Prince, Bruce Springsteen, Linkin Park e Red Hot Chili Peppers).