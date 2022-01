Guns N' Roses, Slash: "Pubblicheremo nuovo materiale nel 2022, abbiamo in progetto l'album"

"Abbiamo in prospettiva un nuovo album", è quanto dichiarato dal grande Slash in una nuova intervista.

Il chitarrista dei Guns N' Roses cha confermato che durante il 2022 la band continuerà a pubblicare materiale inedito: "Mentre stiamo parlando esiste del nuovo materiale dei Guns che sta per uscire, e probabilmente continueremo a pubblicare brani fiano a quando l'intero disco non sarà terminato e poi lo pubblicheremo in modo più solido".

"È fantastico", ha continuato Slash parlando del processo di registrazione, "Mi piace lavorare su queste cose e mi sto divertendo molto a farlo".

Secondo quanto dichiarato la reunion "sarebbe dovuta durare un paio di date al massimo» ha raccontato Slash, «Ma appena siamo tornati sul palco io Axl e Duff abbiamo ritrovato la chimica che ha creato i Guns N' Roses e quindi siamo andati avanti».

Il Not in This Lifetime Tour è andato avanti per ben tre anni con date in Sudamerica, Oceania, Giappone, Thailandia, Dubai ed Europa (in Italia hanno suonato a Imola il 10 giugno 2017 e il 15 giugno 2018 a Firenze) e poi ancora Asia, Sudafrica, Messico, Stati Uniti e Europa fino al 2 novembre 2019 con l’ultima data a Las Vegas ed è diventato il terzo tour più redditizio di sempre (dietro a quello di Ed Sheeran del 2017-2019 e al 360 Tour degli U2 del 2009-2011). Insieme a Duff, Axl e Slash nella nuova formazione dei Guns’n’Roses ci sono il chitarrista Richard Fortus, il batterista Frank Ferrer e Dizzy Reed e Melissa Reese alle tastiere.

Slash ha ricordato il momento in cui sono tornati sul palco del Troubadour: «Non suonavamo in quel club dal 1985, credo. Ovviamente nel 2016 avevamo molti più strumenti a amplificatori ed eravamo molto più potenti. È stato commovente guardare in faccia il pubblico e provare insieme quella sensazione di nostalgia». Il 31 gennaio 2020 i Guns N' Roses si sono ritrovati alla American Airlines Arena di Miami per continuare a suonare insieme: il We’re F’N Back Tour è ripartito il 31 luglio 2021 da Hershey e si è fermato il 3 ottobre 2021 da Hollywood a causa della pandemia, ma Slash, Duff e Axl sono pronti a tornare nel 2022 con un tour europeo che passerà dall’Italia il 10 luglio allo Stadio San Siro di Milano. «C’è una dinamica tra noi tre che è assolutamente unica» ha detto Slash, «È un’esperienza fantastica».