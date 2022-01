David Bowie, venduto l'intero catalogo musicale per 250 milioni di dollari. Tutti i dettagli

Secondo quanto riportato da diverse fonti la David Bowie Estate, la società che si occupa della gestione dei diritti del grande cantautore inglese, avrebbe venduto l'intero catalogo musicale del Duca Bianco alla Warner Chappel per 250 milioni di dollari.

È quanto riferito e confermato dal magazine Variety, aggiungendo che l'accordo tra le parti sarebbe stato trovato solo dopo mesi di trattative. Il catalogo comprende l'intera carriera di David Bowie, dal 1968 al 2016, compresi i due album in studio registrati col progetto Tin Machine e l'album postumo Toy in uscita il prossimo 7 gennaio.

Guy Moot, co-presidente e amministratore delegato della Warner Chappell Music, ha dichiarato: “Tutti noi della Warner Chappell siamo immensamente orgogliosi che la David Bowie Estate ci abbia scelto per essere i custodi di uno dei cataloghi più innovativi, influenti e longevi nella storia della musica. Non solo solo brani straordinari, ma pietre miliari che hanno cambiato per sempre il corso della musica moderna. La visione e il genio creativo di Bowie lo hanno spinto a spingersi oltre i limiti, a livello testuale e musicale, scrivendo canzoni che hanno sfidato le convenzioni, hanno cambiato il modo di dialogare e sono diventate parte del canone della cultura globale. Il suo lavoro ha abbracciato enormi successi pop e avventure sperimentali, ispirando milioni di fan e innumerevoli innovatori, non solo nella musica, ma in tutte le arti, nella moda e nel mondo dei i media".

"Non vediamo l'ora di occuparci di questa ineguagliabile collezione di brani con passione e cura" ha continuato il presidente della Warner Cappel, "sforzandoci di costruire l'eredità di questo straordinario essere umano".