Def Leppard, Rick Allen ha realizzato un ritratto in tributo a Charlie Watts: "Ne sono molto fiero". Guarda il video

Rick Allen, il batterista dei Def Leppard, è anche uno stimato pittore. Tra le sue specialità, spiccano soprattutto i ritratti, in particolar modo di personalità celebri del mondo delle arti e di amici e famigliari del musicista.

Alla fine dello scorso novembre, Allen ha inaugurato la sua personale alla Wentworth Gallery a Short Hills, nel New Jersey. Tra le tante opere esposte, anche parte della sua serie Legends, che consiste in ritratti realistici di musicisti che lo hanno influenzato, da Jimi Hendrix a Freddie Mercury a John Lennon. In occasione di una recente intervista con New Jersey Stage, il batterista ha parlato nello specifico di una delle sue ultime aggiunte a questa collezione: il ritratto di Charlie Watts, venuto a mancare il 24 agosto del 2021 all’età di 80 anni.

“Abbiamo perso un'altra leggenda con Charlie Watts – ha raccontato Allen – e questo ovviamente è stato super devastante per la comunità musicale e il mondo in generale, come la fine di un'era. Questo è il mio ultimo pezzo, un pezzo davvero fantastico che ritrae Charlie Watts, ne sono davvero orgoglioso. Quello che faccio normalmente è scattare foto ad alta risoluzione dell'originale e creare pezzi basati su di esso”.

Già in passato, Allen aveva raccontato il suo processo creativo, in occasione di diversi incontri e interviste: “Scatto una fotografia che mi piace molto della persona, poi la disegno sotto forma di poster sulla tela, e è allora che riesco a trovare i miei bianchi, neri e grigi. Dopo aver fatto la pittura sottostante, comincio a scegliere i colori. Quando creo un’opera di Legends, di solito ascolto la musica dell'artista che sto dipingendo”.

In occasione di una chiacchierata con il sito NorthJersey.com, il musicista aveva raccontato di apprezzare molto i suoi tour artistici, perché gli danno l'opportunità di interagire con i suoi fan in un ambiente più intimo, rispetto, per esempio, ad un concerto: “Con i Def Leppard incontrare persone è un po' veloce e impersonale. Questo tipo di eventi, invece, mi permette di incontrare le persone in un modo diverso, a un livello più personale”.