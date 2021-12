Patti Smith è stata onorata dal sindaco di New York con le chiavi della città. Guarda il video

Patti Smith ha ricevuto l’onorificenza massima della Grande Mela: le chiavi della città. Il sindaco uscente Bill De Blasio ha elogiato la cantante per avere "un'autenticità fuori dal comune" e una "capacità unica di parlare di verità profonde”. "Alcuni hanno chiamato Patti Smith la madrina del punk", ha continuato De Blasio nel suo discorso, "e penso che sia una frase giusta perché ha ispirato così tante persone, ha contribuito a formare un intero movimento artistico e in molti modi anche un movimento politico. Il suo lavoro come musicista, cantante, attivista ha influenzato tante persone e ha mostrato una via. Ci sono molti artisti là fuori che si rendono conto di cosa posso fare oggi perché hanno ascoltato Patti Smith". Nel suo discorso Patti Smith ha parlato del suo arrivo a New York, dopo essersi trasferita da "una zona rurale del South Jersey" nel 1967 con "solo pochi dollari in tasca, nessun posto dove stare e nessuna vera prospettiva". Alla cerimonia era presente anche il chitarrista Lenny Kaye (con il quale Smith ha suonato sin dagli inizi della sua band nel 1974). Insieme hanno eseguito una versione acustica di "Ghost Dance" (dall’album "Easter" del 1978).

Guarda il video (dal minuto 27)