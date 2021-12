Queen, dopo due settimane Brian May ha ancora sintomi da Covid: "Ho tosse e stanchezza. Non abbassate la guardia"

Il chitarrista dei Queen Brian May, che è risultato positivo all'infezione da Covid-19, ha affermato di sentire ancora gli effetti del virus a più di due settimane dall'inizio della malattia.

In una serie di post e video pubblicati su Instagram, il leggendario chitarrista ha raccontato giorno per giorno l'evolversi della malattia e di come sia stato colpito dal coronavirus.

In un post pubblicato la settimana scorsa Brian May raccontava di come lui e sua moglie Anita Dobson avrebbero presumibilmente contratto il virus dopo aver partecipato ad una cena per un compleanno di un loro amico. Ha spiegato che sembrava una "situazione sicura", poiché quella mattina avevano fatto un test nonostante fossero entrambi vaccinati.

Ieri mattina, con un nuovo video, May è tornato su Instagram per ringraziare i fan e per offrire un aggiornamento sulle sue condizioni. Ha scritto: "Oggi sono al giorno 16 dal contagio e presumo si tratti della variante Omicron del Covid. Sono ancora congestionato da una leggera tosse e dormo ancora troppo. Ma risulto negativo ai test ormai da qualche giorno. Mi sento abbastanza bene tranne che per la stanchezza, ma ciò potrebbe essere in parte dovuto al fatto che la maggior parte dei giorni continuo a fare i miei esercizi di cardio sulla bici piuttosto che rimanere a riposo!"

"Quindi non abbiate paura" ha continuato il chitarrista dei Queen, "sembra che nella maggior parte dei casi si riesca a sopravvivere ad Omicron. Ma rimanete costantemente attenti. Anche se il boost si dimostra essere una piccola difesa contro Omicron, le varianti precedenti sono ancora in giro, contro le quali i vaccini sono una comprovata e buona difesa. Le varianti precedenti sono ancora mortali. Il mio consiglio? Non abbassate la guardia. Riducete al minimo i vostri contatti. Buona fortuna!! Bri".