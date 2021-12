Queen, la bellissima storia di Thank God It's Christmas (e di quanto Freddie Mercury amasse quel brano)

L’elenco delle band e degli artisti che hanno pubblicato un album dedicato al natale è lunghissimo, e copre tutta la storia del rock: da Elvis Christmas Album del 1957 che con 20 milioni di copie rimane il disco di natale più venduto di sempre a Phil Spector con il suo A Christmas Gift for You From Phil Spector dei 1963 ai Beach Boys fino a Johnny Cash (che ne ha fatti diversi nel corso della sua carriera), Frank Sinatra fino a Christmas in the Heart di Bob Dylan del 2009. Alcuni hanno scritto una canzone apposta per il Natale come John Lennon che ha trasformato il tema in un potentissimo messaggio di pace con Merry Xmas (War Is Over) pubblicato li 6 dicembre 1971 a Chuck Berry che ha reso il natale rock’n’roll nel 1958 con Run Rudolph Rin fino ai Pogues e Kirsty MacColl che lo hanno immerso nella più struggente malinconia alcolica con Fairytale of New York del 1987.

Anche i Queen decidono di scrivere una canzone per festeggiare il Natale (che Freddie Mercury amava moltissimo) alla fine del 1984, durante il tour mondiale di The Works che li porta a suonare anche in Giappone e Sudamerica. Il brano è Thank God It’s Christmas, scritto da Brian May e Roger Taylor. In un’intervista, Brian May ha raccontato le origini di questo pezzo, svelando anche un aneddoto sulle canzoni di natale: «Di solito vengono registrate a metà luglio, perché devono essere pronte in tempo per uscire a natale». Thank God It’s Christmas è firmata da Roger Taylor: «Ma mancava il ritornello» ha detto Brian May, «Così io l’ho aggiunto e ho fatto sentire il pezzo a Freddie che ha fatto una bellissima interpretazione». Il singolo viene registrato in tempo e pubblicato il giorno di natale del 1984, ma arriva solo al numero 21 in classifica in Inghilterra, restando sei settimane: «La cosa divertente è che è passata abbastanza inosservata come singolo di natale» ha detto il chitarrista dei Queen, «Il problema era che non abbiamo mai realizzato un videoclip e al tempo era fondamentale per lanciare i singoli».

Il problema viene risolto nel 2019 con un lyric video animato pubblicato su YouTube. Nel 2020 Thank God It’s Christmas è entrato in classifica in Inghilterra al numero 86 ed è rimasto una settimana. Secondo Brian May è: «Una canzone di natale diversa dalle altre: parla di quanto si possa apprezzare un momento di vacanza dopo aver trascorso un anno difficile»,. e per questo anche se non ha avuto successo in classifica è diventato un pezzo molto amato dai fan dei Queen.