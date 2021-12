È morto il papà di Billy Corgan: il leader degli Smashing Pumpkins gli dedica un piccolo live per Natale. Guarda i video

Lo scorso sabato 18 dicembre Billy Corgan, frontman degli Smashing Pumpkins, ha tenuto un piccolo set natalizio nella sua bakery vegana, Madame Zizou, a Chicago. Il concerto, un’abitudine annuale per Corgan e la sua famiglia, quest’anno è stato dedicato a William Corgan Senior, il padre di Billy venuto a mancare il giorno prima a causa di un attacco di cuore.

L’uomo, 74 anni, era un musicista e fu grazie a lui che il figlio si approcciò a questa arte: “Tutto partì con lui – ha dichiarato il nostro Rock Ambassador in un video postato online – lo guardavo suonare in cantina, nei sound check e in bar vuoti e puzzolenti”.

“Lo spettacolo continua – dice Corgan – questo è quello in cui mio padre credeva. Mio padre ebbe i suoi problemi con la musica e la sua relazione con il business del settore fu spesso complicata per non dire amara. Lui presuppose che per me sarebbe stato lo stesso”.

Da Madame Zizou, Corgan si è poi esibito in tre pezzi natalizi: "Do You Hear What I Hear?" con la figlia Philomena – presente con la moglie Chloe e l’altro bambino Augustus – e due nuove canzoni festive inedite, intitolate "Evergreen" e "The Magi and the Shiny Bright".

I proventi dello spettacolo sono andati a beneficio del rifugio per animali di Corgan PAWS.