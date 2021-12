Queen, Brian May positivo al Covid-19: "Sono stati giorni orribili, ma sto bene. Per favore, fate molta attenzione"

"Il giorno più scioccante è arrivato anche per me", inizia con queste parole il messaggio in cui Brian May annuncia tramite il suo profilo Instagram di essere risultato positivo al Covid-19.

Il leggendario chitarrista dei Queen ha pubblicato sul popolare social network due fotografie in cui mostra il risultato positivo del test, accompagnando le immagini con queste parole:

"Si, il giorno più scioccante finalmente è arrivato anche per me. La temuta doppia linea rossa. E sì - senza nessuna ironia - sono stati giorni davvero orribili, ma sto bene. Vi racconterò come andrà. PER FAVORE, fate molta attenzione là fuori ragazzi. Questa cosa è incredibilmente trasmissibile. Se davvero volete che non rovini il vostro Natale.

Con amore, Bri"

Forza Brian!!