Weezer, Rivers Cuomo ricorda l'uscita del primo album della band: “Saremmo potuti essere i nuovi Nirvana”

In occasione del podcast di Rolling Stone USA dedicato ai migliori 500 dischi di tutti i tempi, Rivers Cuomo ha parlato dei suoi Weezer e dell’omonimo album di debutto, del 1994.

Per il cantante, grazie a quelle canzoni i Weezer sarebbero potuti essere “i nuovi Nirvana”, o per lo meno era così che egli stesso percepiva la band. Formatisi nel 1992, i Weezer pubblicarono il loro debutto discografico due anni dopo, appena un mese dopo la morte di Kurt Cobain e la conseguente fine simbolica del grunge. “Pensavo seriamente che saremmo stati i prossimi Nirvana – ha detto Cuomo – E pensavo che il mondo ci avrebbe percepiti in quel modo, come una heavy rock band super importante, super potente e straziante, dei veri artisti seri. Ecco come ci vedevo”.

Per quanto riguarda il futuro discografico della band, sempre molto attiva, Cuomo ha annunciato un progetto composto da quattro album e chiamato “Seasons”, stagioni. Nel corso del 2022, infatti, i Weezer pubblicheranno un disco ogni primo giorno di ogni nuova stagione. Ogni lavoro avrà un tema e un’ispirazione: uno degli album, per esempio, sarà influenzato dall’opera di Elliott Smith, un altro dalla band stessa.