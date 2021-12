I Pink Floyd pubblicano a sorpresa 12 album live (tra cui quello con il concerto al Palaeur di Roma del 1971). Ascoltali QUI

Senza alcun annuncio sui social e senza comunicati stampa i Pink Floyd hanno pubblicato ben 12 storici album live registrati all'inizio della loro carriera.

Si tratta della registrazione di alcuni concerti del tour mondiale del 1970 e 1971, periodo compreso tra la pubblicazione degli album Ummagumma, Atom Heart Mother, Meddle e Obscured By Clouds.

Le registrazioni comprendono anche la pubblicazione integrale del concerto al Palaeur di Roma del 20 giugno 1971.

They Came in Peace, Live, Leeds University 1970 Washington University 1971

Live at Grosser Saal, Musikhalle, Hamburg, West Germany 25 Feb 1971

Mauerspechte Berlin Sportpalast, Live 5 June 1971

Live, Lyon 12 June 1971, Tokyo 16 March 1972

Live in Rome Palaeur 20 June 1971

Amsterdamse Bos Free Concert 26 June 1971 (Live)

Live in Montreux 18 & 19 Sept 1971

KB Hallen, Copenhagen, Live 23 Sept 1971

KB Hallen, Copenhagen, Vol II, Live 23 Sept 1971

Over Bradford Pigs on the Groove Bradford University, Live 10 Oct 1971

Embryo, San Diego, Live 17 Oct 1971

The Screaming Abdabs Quebec City, Live 10 Nov 1971