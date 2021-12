Freddie Mercury, Mary Austin: "Non sono più riuscita ad entrare nella sua stanza a Garden Lodge per molto tempo"

Mary Austin è una delle persone più importanti nella vita di Freddie Mercury, la donna che il cantante dei Queen chiamava: «L’amore della mia vita». Mary e Freddie (che ancora si chiamava Farrokh) si conoscono nel 1969 quando Mary lavorava da Biba un negozio di abbigliamento molto di moda a Kensington.

«Era diverso da tutte le persone che avevo conosciuto fino a quel momento. Aveva una grande fiducia in sé stesso, cosa che a me mancava. Mi piaceva, siamo cresciuti insieme».

Mary diventa la sua fidanzata per sei anni, e quando intorno al 1976 Freddie decide di vivere liberamente la propria sessualità rimane sua amica per tutta la vita. Si dice che Freddie le abbia lasciato la metà del suo patrimonio (cresciuto ulteriormente dopo il successo del film Bohemian Rhapsody) oltre alla villa di Garden Lodge in cui ha abitato e trascorso in serenità gli ultimi anni prima della sua morte il 24 novembre 1991.

Negli ultimi giorni di vita Freddie era assistito da Mary, dal compagno Jim Hutton, dall’assistente personale Peter Freestone, dall’ex fidanzato e cuoco Joe Fanelli e dal suo grande amico Dave Clark, fondatore e cantante dei Dave Clark Five (una delle band della Britsh Invasion del 1964, introdotto nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2008).

Mary Austin, che è sempre stata molto riservata, ha raccontato i momenti più toccanti che ha trascorso con Freddie: «Provavo grande amore per lui. Stavo seduta di fianco al suo letto per ore, anche mentre dormiva. Ad un certo punto apriva gli occhi, mi guardava e diceva: “Ah sei tu, mia cara”»

Freddie Mercury una volta ha svelato: «Tutti i miei amanti mi hanno chiesto perché nessuno può sostituire Mary, ma per me è semplicemente impossibile. È la mia unica amica, e non ne desidero altre. Per me è come un matrimonio». Anche Mary Austin ha paragonato il loro rapporto ad un matrimonio: «Siamo rimasti insieme nel dolore e nella felicità, in salute e in malattia, quindi abbiamo tenuto fede al nostro impegno. Ho perso qualcuno che è sempre stato il mio eterno amore». Mary Austin oggi vive ancora con la propria famiglia a Garden Lodge anche se ha raccontato, come riportato nel documentario "Freddie Mercury: The Final Act", di non essere riuscita per molto tempo ad entrare nella stanza di Freddie: «Ci sono troppi ricordi ma sono felice di essere stata con lui fino all’ultimo momento».