Brad Pitt acquista e riapre il leggendario Miraval Studio in Francia (dove i Pink Floyd registrarono The Wall)

Nel suo doppio ruolo di attore e produttore, Brad Pitt sta monopolizzando l’attenzione del mondo dello spettacolo con le sue ultime mosse.

La prima ha scatenato una corsa tra i più importanti studios di Hollywood dalla Paramount alla MGM e le piattaforme di streaming per distribuirlo: Brad Pitt vuole realizzare un film sul mondo della Formula Uno in cui ci sarà anche il pilota Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo e considerato uno dei più grandi piloti di tutti i tempi. Non si sa ancora il ruolo di Hamilton nel film, che sarà diretto da Joseph Kosinski (regista di Top Gun: Maverick) e prodotto da Jerry Bruckheimer ed è già uno dei progetti più attesi dei prossimi anni.

La seconda è una notizia meravigliosa per tutti i fan del rock: Brad Pitt ha annunciato di voler riaprire gli studi Miraval in Francia, che ha acquistato nel 2012, con l’aiuto del compositore e produttore francese Damien Quintard.

Sono gli studi in cui i Pink Floyd hanno realizzato The Wall nel 1979, i The Cure hanno creato Kiss Me Kiss Me Kiss Me e in cui hanno registrato anche AC/DC, Sade, Juds Priest, Muse Cranberries, Courtney Love e Sting.

«Brad è venuto nel mio studio a Parigi e abbiamo parlato per ore» ha raccontato Damien Quintard al Hollywood Reporter, «Mi ha spiegato i suoi progetti per il Miraval, io ho fatto il mio design per lo studio e abbiamo iniziato a collaborare. Lo abbiamo immaginato semplice e puro e pieno di luce». Miraval Studio si trova all’interno di Chateau de Miraval una proprietà di 900 ettari immersa nelle foreste che produce olio e vino fin dal 13esimo secolo a Correns, in Provenza. E’ stato creato dal pianista jazz Jacques Loussier (allora erede della proprietà) e dal tecnico del suono Patrice Quef nel 1977 con le apparecchiature più avanzate dell’epoca, tra cui il primo mixer Solid State Logic disponibile in Francia. Roger Waters lo sceglie per registrare le parti vocali di alcuni brani di The Wall nell’estate del 1979 e lo rende famoso nel mondo del rock. Uno degli ultimi album registrati a Miraval è Black Holes and Revelations dei Muse del 2006. Brad Pitt lo ha acquistato da un produttore di vino (che lo ha comprato da Loussier nel 1998) e dopo tanti anni di inattività vuole farlo tornare ad essere uno degli studi più importanti del mondo per la registrazione di album e la postproduzione di film, mettendo insieme le migliori tecnologie analogiche e digitali.

Ma soprattutto, come ha detto Damien Quintard: «L’idea è quella di creare uno studio che sembri una casa».