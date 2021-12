Tool, arrestato il batterista Danny Carey. Guarda il video

Danny Carey, il batterista dei Tool, è stato arrestato all'aeroporto internazionale di Kansas City. Secondo quanto riportato dal magazine TMZ, e come testimoniato da un video, il batterista è stato ammanettato dopo aver litigato prima con un passeggero nel terminal e in seguito con un agente.

La polizia aeroportuale è stata chiamata al terminal dell'aeroporto intorno alle 19:00 di domenica (ora locale) a seguito di un litigio in corso tra Carey e un altro uomo. Il batterista avrebbe spinto l'uomo al petto insultandolo parecchie volte. Non è ancora chiaro cosa abbia portato alla discussione tra i due. Secondo il portavoce dell'aeroporto di Kansas City Joe McBridge l'altro uomo non sarebbe stato fermato dalle forze dell'ordine.

Il video dell'arresto di Danny Carey, pubblicato da TMZ, mostra il batterista con una maglia dei Kansas City Chiefs mentre urla ai poliziotti di essere il batterista dei Tool. Nel video gli agenti rispondono a Carey spingendolo contro una vetrata e ammanettandolo.

Guarda il video: