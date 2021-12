I Megadeth lanciano la loro criptovaluta. Si chiama $MEGA. Scopri come funziona

"$MEGA è la criptovaluta ufficiale dei Megadeth e della nostra comunità", ha raccontato in un messaggio pubblicato sul proprio sito la band. "Acquistando, detenendo e transando con $MEGA, i fan avranno accesso a materiale esclusivo e a vantaggi premium". Benefici che aumentano per coloro che sono membri del fan club del gruppo statunitense, noto come Cyber Army.

"I membri della Cyber Army che possiedono anche $MEGA avranno ulteriori offerte", si legge ancora nell'annuncio. "I membri Premium e Digital Cyber Army otterranno automaticamente alcuni $MEGA gratuiti". Come tutte le criptovalute, il valore di $MEGA fluttuerà continuamente. La band ha raccomandato di conservare "almeno 10 $MEGA per avere accesso a contenuti speciali, a tour, Q+A, ad incontri con i membri del gruppo e gadget particolari”. L'avventura dei Megadeth nel mondo delle criptovalute riflette una tendenza crescente nel mondo del merchandising delle band.