Slash e il dolce significato del singolo Fill My World: "parla dell'amore che Myles prova per il suo cagnolino". Guarda il video

Anche le canzoni hard rock possono nascondere una storia sentimentale di vita comune, come ha raccontato Slash parlando del nuovo singolo registrato con i Conspirators e Myles Kennedy, Fill My World.

«Ho creato il riff e la sequenza di accordi in studio e poi l’ho mandata a Myles e alla band, senza sapere cosa ne avrebbero pensato perché è un pezzo diverso, con un’atmosfera sentimentale» ha spiegato in un comunicato stampa. Poco dopo, Myles ha risposto con un testo molto toccante che parla di lontananza e sofferenza: «Pensavo parlasse delle perdite e delle situazioni dure che molte persone nel mondo hanno sofferto durante questi due ultimi anni così difficili a causa della pandemia, invece mi ha detto che parla del suo cane. Ho pensato: bene, tante persone provano lo stesso tipo di affetto verso i propri cani, registriamola».

La storia raccontata da Myles Kennedy è quella di Mozart, il suo cagnolino di razza Shi Tzu, un cane di piccola taglia originario della Cina (in origine era il preferito dai monaci tibetani) adatto alla vita domestica, amante della compagnia e molto affettuoso verso gli uomini. Per poterlo vedere e accertarsi che stia sempre bene, Myles ha fatto installare un sistema di telecamere azionabili da remoto nella sua casa. «Una volta il mio volo di ritorno a casa è stato ritardato a causa di una tempesta» ha raccontato Myles Kennedy, «Ho acceso la telecamera e ho visto Mozart spaventatissimo durante la tempesta, era terrorizzato». Quell’immagine ha ispirato il testo di Fill My World: «Ho provato a scrivere dalla prospettiva di Mozart mentre osservava terrorizzato il mondo crollare intorno a lui e aspettava solo il mio ritorno a casa» ha spiegato il cantante, «È una prospettiva che si può facilmente applicare anche alle relazioni personali tra esseri umani. Mi sono emozionato davvero cantando quelle parole, e non ho paura di ammetterlo». Resta da vedere come farà Mozart quando Myles Kennedy partirà in tour con Slash e i Conspirators nel 2022 per promuovere il loro nuovo album, 4, in uscita l’11 febbraio.