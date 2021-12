The Rolling Stones: a Londra un concerto a sorpresa in memoria di Charlie Watts (con l'ex Bill Wyman al basso)

I Rolling Stones hanno celebrato Charlie Watts, il compianto batterista scomparso lo scorso 24 agosto 2021 all’età di 80 anni, con un concerto intimo e a sorpresa, tenutosi a Londra il 6 dicembre.

Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood e persino l’ex bassista Bill Wyman erano presenti al Ronnie Scott’s Jazz Club di Soho, insieme con molti amici e famigliari di Watts.

Tanti i momenti musicali commoventi e emozionanti della serata, anche grazie alla presenza di parecchi musicisti turnisti degli Stones: il sassofonista Tim Ries, per esempio, ha suonato una composizione speciale chiamata Blues For Charlie. Ancora, la cantante Lisa Fischer ha eseguito Trouble On My Mind, ed è stata poi raggiunta da Bernard Fowler per duettare sulla canzone gospel Up Above My Head.

Presente anche il pianista Jools Holland, che ha presentato la serata e ha suonato con Dave Green, amico d'infanzia di Watts, Ben Waters e Axel Zwingenberger.

L’apice del concerto è stato, ovviamente, la jam session improvvisata di Jagger, Wood e Richards, che si sono esibiti negli standard rhythm and blues Shame Shame Shame e Down the Road Apiece.

Charlie Watts, batterista dei Rolling Stones dal 1963 fino alla fine della sue vita, è stato ora degnamente sostituito da Steve Jordan, il musicista che lo stesso Watts aveva scelto come suo vicario la scorsa estate, quando aveva annunciato che non sarebbe andato in tour con la band per problemi di salute.