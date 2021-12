Banksy mette all'asta una sua opera per salvare l'ex carcere di Reading dove stato incarcerato Oscar Wilde

Lo street artist Banksy è sceso in campo per cercare di salvare l'ex carcere di Reading, nell'Inghilterra meridionale. Qui fu rinchiuso lo scrittore Oscar Wilde, per una relazione omosessuale, dal novembre 1895 al maggio 1897.

La prigione è in disuso dal 2013, per questo il governo l’avrebbe messa in vendita. Ad acquisirla potrebbe essere un gruppo edilizio, che ne farebbe appartamenti di lusso. Banksy però non ci sta: per salvarla, l’artista ha deciso di mettere all'asta la matrice del murale che realizzò proprio su un muro di cinta del penitenziario. In omaggio a Oscar Wilde, l’anonimo street artist aveva dipinto un prigioniero che fugge, tramite una corda fatta di lenzuola, legate a una macchina da scrivere.

Secondo il Sunday Times, la matrice del murale avrebbe un valore tra 10 e 15 milioni di sterline: la cifra potrebbe essere in grado di superare l'offerta degli investitori immobiliari.