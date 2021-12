Keanu Reeves ricorda il suo amico River Phoenix

My Own Private Idaho (Belli e dannati) è un film di Gus Van Sant del 1991 che racconta la storia di due truffatori, Mike (River Phoenix) e Scott (Keanu Reeves), alla ricerca della madre del primo.

Due anni dopo l’uscita della pellicola Phoenix morì per overdose. E ora Reeves, in un'intervista per Esquire, ha espresso quanto gli manchi ancora il suo amico: "È strano parlare di lui al passato. Odio farlo. Era una persona davvero speciale, così originale, unica, intelligente, talentuosa, ferocemente creativa. Pensierosa. Coraggiosa. E divertente. E oscura. E leggera. È stato bello averlo conosciuto. Mi manca e mi mancherà per sempre".