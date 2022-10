Il giorno in cui Eddie Vedder fece il provino per entrare nei Pearl Jam. La vera storia

La carriera dei Pearl Jam inizia con un viaggio che è entrato nella storia del rock, quello di Eddie Vedder da San Diego a Seattle. Stone Gossard e Jeff Ament hanno fondato la band con il chitarrista Mike McCready dopo la fine della loro prima band, i Mother Love Bone seguita alla tragica scomparsa per overdose del cantante Andrew Wood pochi giorni prima di esordire con l’album Apple nel 1990.

Ament e Gossard registrano un demo di pezzi strumentali e lo fanno avere a Jack Irons dei Red Hot Chili Peppers, che vorrebbero avere come batterista. Jack rifiuta ma passa la cassetta al suo amico Eddie Vedder, che canta in una band funk rock chiamata Bad Radio. Eddie vive a San Diego dal 1984, lavora in una stazione di servizio e alla sicurezza del La Valencia Hotel nel quartiere di Las Jolla, ha cantato in diverse band (fra cui i Surf and Destroy e gli Indian Style con Brad Wilk dei Rage Against the Machine), fa surf tutti i giorni e registra canzoni nella casa in cui vive con la fidanzata Beth Liebling bassista della band Hovercraft (con cui si sposa a Roma nel 1994). Quando ascolta la musica di Stone Gossard e Jeff Ament, Eddie Vedder esce in mare con la sua tavola da surf e quando torna scrive una trilogia di testi molto personali e intensi che intitola Momma-Son.

Sono tre canzoni in cui ripercorre la sua storia familiare, il rapporto con la madre Karen Lee Vedder, con il patrigno Peter Mueller e con il padre biologico Edward Louis Severson che non ha mai conosciuto, e che è morto per una grave malattia quando lui era un ragazzino. I tre momenti di quella che Vedder definisce “una mini opera” sono Alive, Once che finiranno sull’album di debutto dei Pearl Jam, Ten del 1991 e Footsteps che rimane inedita.

La storia raccontata nei tre brani è inquietante: il ragazzo tormentato che cresce sentendo la mancanza di un padre che non conosce ma al quale finisce per assomigliare, diventa un disadattato e poi un serial killer. Jeff Ament e Stone Gossard rimangono impressionati dalla capacità narrativa e dalla forza espressiva delle canzoni, e una settimana dopo Eddie Vedder viene scelto come cantante della band. Con l’arrivo di Dave Krusen alla batteria, la band fa il primo concerto all’Off Ramp Cafè di Seattle il 12 dicembre 1990 con il nome di Mookie Blaylock e dopo aver firmato con la Epic Records cambia nome in Pearl Jam. “La mia soddisfazione è solo quella di essere riuscito a diventare un autore di canzoni” ha detto Eddie Vedder.