Robert Plant trova una lettera della madre del '67: "se l'avessi aperta forse avrei lasciato la musica, ora sarei un signore qualsiasi"

La storia del rock poteva essere scritta in modo diverso, se Robert Plant, il cantante dei Led Zeppelin avesse letto una lettera che sua madre gli ha scritto nel 1967. È una rivelazione fatta da Plant durante un’intervista con la rivista Rolling Stone USA per presentare l’album Raise the Roof, la sua seconda collaborazione con Alison Krauss, uscito il 19 novembre.

Durante il lockdown, Plant ha raccontato di aver messo mano al suo archivio personale, ritrovando lettere, appunti e note della sua lunga carriera, iniziata nella scena blues delle Midlands, poi nei Band of Joy insieme a John Bonham e infine con Jimmy Page nei New Yardbirds, che nel 1968 cambiano nome in Led Zeppelin e il 12 gennaio 1969 debuttano con un devastante primo album omonimo. «Tra le tante cose ho ritrovato una lettera che mi madre mi ha spedito nel 1967 ma che non avevo mai aperto».

La madre, Annie Celia Plant, gli parla della sua decisione di lasciare casa a 16 anni, la carriera scolastica e un posto da contabile trovato dal padre Robert C.Plant, ingegnere che lavora per la Royal Air Force, per seguire la sua passione per la musica. «Nella lettera c’era scritto: “Robert, dovresti tornare a casa. Sue ti sta aspettando e nello studio di contabili sarebbero felici di riaverti”. È incredibile, non so perché non l’ho aperta, in fondo era una lettera di mia madre! Se l’avessi fatto forse sarei tornato indietro e adesso sarei un signore qualsiasi che se ne va a caccia nelle campagne lungo il confine del Galles».

Robert Plant è tornato anche per l’ennesima volta sul tema della reunion dei Led Zeppelin dopo il leggendario concerto del 2007: «Al tempo era giusto fare un concerto perché c’era una giusta ragione: lanciare una fondazione benefica per gli studenti dedicata al fondatore della Atlantic Records, Ahmet Ertegun. Ma non abbiamo mai nemmeno parlato di fare un tour dei Led Zeppelin». Robert Plant ha invece annunciato un tour con Alison Krauss negli Stati Uniti a partire dal 1 giugno 2022. Il 26 giugno Robert Plant e Alison Krauss arriveranno a Londra ad Hyde Park e poi partiranno per un tour in Europa dal 1 luglio in Norvegia al 20 luglio a Berlino, con una data in Italia a Lucca il 14 luglio.