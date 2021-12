Arctic Monkeys: il mistero attorno il nuovo disco della band di Alex Turner

Gli Arctic Monkeys sono in procinto di pubblicare il loro settimo album. A quanto vicina sia questa data di uscita, per ora, rimane un mistero.

I fan della band di Sheffield, da mesi ormai, stanno cercando di carpire indizi e riferimenti online e nelle – rare – interviste rilasciate dai membri. Ma nulla, finora, è trapelato, in perfetto stile Arctic Monkeys: Alex Turner e soci, infatti, in un’epoca di sovrapposizione e di continuo aggiornamento su ogni aspetto della vita degli artisti, hanno adottato uno stile di vita più defilato, quasi anti-social network. Il profilo Instagram ufficiale del gruppo, ad esempio, non ha mai riportato nessun tipo di dietro le quinte dello stato dei lavori di questo fantomatico nuovo album, ma si limita a riportare notizie ufficiali e certe come, ad esempio, le prossime date live che si terranno tra agosto e settembre 2022.

Che un album sia in arrivo è un dato di fatto, e lo sappiamo grazie al batterista dei Monkeys, Matt Helders, che a gennaio aveva proprio confermato la notizia. Dopo di che, silenzio assoluto per mesi, fino allo scorso novembre, quado lo stesso Helders aveva rilasciato qualche ulteriore dettaglio in occasione di un’intervista, affermando che l’album in arrivo si sarebbe inserito perfettamente nel percorso della band.

Ironia della sorte, l'unico indizio social relativo alle registrazioni di AM7 (come è stato ribattezzato dai fan il disco in arrivo) è arrivato dal profilo Instagram di una fattoria del Suffolk, chiamata Butley Priory, lo scorso agosto. I proprietari, molto probabilmente senza l’ok della band, hanno dichiarato: "Abbiamo avuto qui una band che è rimasta per l'intero mese a registrare un album. I musicisti adorano l'acustica della Sala Grande e del Salone, con gli alti soffitti a volta. Avere una colonna sonora mentre si innaffia e diserba il giardino, ascoltando il contrabbasso, la batteria e il pianoforte che si diffondono dalle doppie porte aperte è stato piuttosto bello. Grazie Arctic Monkeys”. Grazie a voi, proprietari di Butley Priory!