Iron Maiden e Marvel insieme per una nuova linea di abbigliamento. Guarda le foto con le nuove versioni di Eddie

Gli Iron Maiden sono tra le band più riconosciute in tutto il mondo, anche grazie all’immaginario che il gruppo ha creato attorno a sé, che vede come protagonista indiscusso la mascotte Eddie, a partire dal primo singolo, Running Free del 1980.

E se parliamo di immaginario fantasy, a farla da padrone nel mondo dei fumetti e dei supereroi è sicuramente la Marvel, con i suoi 8.000 personaggi tra film, editoria, giochi e media digitali.

I due mondi, ora, si sono incontrati, grazie ad una collaborazione tra i due colossi, che hanno lanciato una linea di merchandising che vede protagonisti Wolverine, Thor, Venom, Deadpool, calati negli scenari di Eddie the Head e degli artwork di dischi iconici come Fear Of The Dark, The Trooper e Killers.

Il manager degli Iron Maiden, Rod Smallwood, ha rilasciato una dichiarazione in merito: “Eddie è stato per lungo tempo fianco a fianco con i più grandi supereroi e siamo piuttosto orgogliosi dei mondi che abbiamo creato per le sue numerose incarnazioni, dai campi di battaglia alle tombe egizie, ai paesaggi ghiacciati o alle città futuristiche. Alcuni dei personaggi più riconoscibili della pop art e della cultura dei fumetti nel pianeta Maiden sono stati una nostra ambizione per anni, e lavorare con la Marvel e i loro personaggi è la soluzione perfetta. Il poter vedere questi personaggi insieme a Eddie è qualcosa di cui i nostri fan hanno discusso per anni e pensiamo che collocare Venom, Thanos, Thor o Deadpool nei nostri mondi Maiden entusiasmerà i fan di entrambe le culture”.

La collaborazione è stata lanciata in tempo per le festività natalizie, ed è disponibile attraverso lo store online degli Iron Maiden, ma anche tramite il rivenditore specializzato Hot Topic e l'e-tailer tedesco EMP. QUI tutta la collazione

Guarda le immagini: