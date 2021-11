Tempesta di neve nel Regno Unito blocca i clienti in un pub per giorni: “stiamo bene, abbiamo la birra”

Disavventura a lieto fine per i clienti del Tan Hill Inn, pub nel nord dell'Inghilterra, finito nel centro della tempesta di neve Arwen che ha flagellato la località di Richmond nello Yorkshire negli scorsi giorni.

Un gruppo di circa 60 persone è rimasto intrappolato nel pub dopo aver assistito al concerto di una tribute band degli Oasis, come riportato dal New York Times. La tribute band degli Oasis, chiamata Noasis, ha pubblicato la notizia su internet lo scorso sabato: "Siamo molto dispiaciuti di annunciare che siamo bloccati nello Yorkshire a causa di una tempesta di neve. Non abbiamo modo di raggiungere il luogo del nostro prossimo concerto". Dopo due giorni la band ha aggiornato i fan sui propri social riguardo alla situazione nel locale: "Siamo ancora bloccati qui! Le strade sono ancora ghiacciate e l'arteria principale è ancora chiusa, non è ancora stata spalata perché i veicoli dovrebbero superare le linee elettriche abbattute. Non ce ne andremo in nessun modo da qui, almeno fino al tardo pomeriggio!"

Mucchi di neve alti fino a un metro hanno bloccato le uscite del pub dopo l'esibizione della band e le autorità locali hanno affermato che non era sicuro far guidare le persone fino a casa. Così i membri della band, i clienti e i sette dipendenti della locanda si sono accampati per la notte, che presto si è trasformata in un intero fine settimana!

Per trascorrere il tempo i clienti si sono cimentati in quiz collettivi, nella visione di film e in sessioni di karaoke: "Abbiamo cantato un sacco di roba degli Oasis", ha dichiarato il direttore della locanda, Nicola Townsend. Diversi clienti avevano già delle stanze prenotate nella locanda e altri il camper nel parcheggio. I clienti che invece non avevano un letto prenotato o disponibile si sono arrangiati dormendo con coperte e cuscini forniti dalla locanda al centro del salone principale. Per passare il tempo alcuni hanno bevuto ingenti quantitativi di birra, ma assicurano che nessuno "si è ubriacato" perché volevano essere "rispettosi l'uno dell'altro". I soccorritori al loro arrivo, dopo più di 48 ore, hanno trovato i clienti del pub felici e visibilmente alticci, così contenti che hanno deciso di incontrarsi qui una volta l’anno.