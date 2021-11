Bono, The Edge e quella canzone scritta per Spider-Man: "Avrebbe dovuto far commuovere tutti!"

Il 14 giugno 2011 a Broadway andò in scena per la prima volta il musical Spider-Man: Turn Off the Dark, basato sul celebre personaggio creato da Stan Lee e Steve Ditko. Sul palco per circa tre anni, la produzione vantava anche musiche originali di due grandi nomi del rock: Bono e The Edge degli U2 che, secondo quanto raccontato da uno degli autori del musical Glen Berger, ne suo libro intitolato Song of Spider-Man: The Inside Story of the Most Controversial Musical in Broadway History, misero molta passione nella composizione in particolare di una canzone, Rise Above.

“Bono e The Edge avevano individuato uno stato d'animo per la canzone che stavano per scrivere – scrive Berger – che avrebbe portato il pubblico dal nichilismo scatenato dalla morte dello zio Ben verso il momento decisivo del musical, quando Peter giura di combattere in nome dell'amore e della giustizia come Spider-Man. ‘Rise Above’ (elevati ndr), suggerì Bono. ‘Sollevati al di sopra delle difficoltà intorno a te. Sopra la tristezza dentro di te. Sii la versione migliore di te stesso’”.

Bono aveva grandi aspettative per la creazione di Rise Above. Il suo intento era quello di scrivere un vero e proprio inno, una canzone che emozionasse gli spettatori tanto da portarli alle lacrime. Come dichiarò il cantante stesso: “Se davvero scriverò qualcosa del genere su una fottuta pagina, sarà meglio che sia qualcosa che la gente canterà nelle finali di calcio tra dieci anni e che farà piangere tutti. Voglio dire che dovrà essere un classico”.

All’interno di Spider-Man: Turn Off the Dark furono in effetti inserite due arrangiamenti di Rise Above: una power ballad convenzionale che raggiunse la posizione numero 74 della Billboard Hot 100 e una versione più teatrale, con l’aggiunta di un coro. Per ora, nessuna delle due è stata cantata in uno stadio.