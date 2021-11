Bryan Adams positivo al Covid-19, è la seconda volta in un mese. Il test appena atterrato in Italia a Milano

Bryan Adams è risultato positivo al Covid-19, per la seconda volta in un mese. Il cantante americano si è sottoposto ad un tampone rapido nella giornata di ieri, 25 novembre, non appena atterrato in Italia, a Malpensa.

Adams, che è anche un fotografo riconosciuto, si trova nel nostro Paese per la presentazione del Calendario Pirelli 2022, per il quale ha realizzato gli scatti. Ovviamente, la sua partecipazione agli eventi connessi di domenica 28 e lunedì 29 novembre a Milano è, ad oggi, incerta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bryan Adams (@bryanadams)

“Eccomi qui, appena atterrato a Milano e sono risultato positivo per la seconda volta in un mese al Covid. Si va in ospedale. Grazie per il vostro supporto!”, è quanto ha scritto la voce di So Happy It Hurts sul suo profilo Instagram, dove ha postato una sua foto con tanto di mascherina, in quella che verosimilmente sembra essere la sala dedicata ai tamponi dell’aeroporto lombardo. Gli altri scatti della slide mostrano l’ambulanza che ha portato il cantante in ospedale, così da poter effettuare un tampone molecolare.

Adams era risultato positivo ad un test anche a fine ottobre, quando si era sottoposto ad un test per poter partecipare alla cerimonia della Rock And Roll Hall Of Fame, dove si sarebbe dovuto esibire, il 30 ottobre. Ovviamente il cantante canadese non si presentò all’evento, proprio a causa della positività di quel test.

Una nota del sul entourage ha fatto sapere che Adams è vaccinato e, ad ora, non presenta nessun sintomo.