Guns N' Roses, Axl Rose ringrazia i fan per l’affetto ricevuto dopo la scomparsa del suo gattino Dexter Maranello Rose

Lo scorso 17 novembre Axl Rose aveva diffuso la notizia della morte del suo gatto Dexter Maranello Rose, postando su Twitter la foto dell’amato felino – soprannominato Dexy – con tanto di epitaffio “In Loving Memory”.

I suoi fan e followers, ovviamente, da subito hanno mostrato al cantante tutto il loro cordoglio e la loro vicinanza, con parole d’affetto e attraverso la condivisione, a loro volta, delle loro storie personali, legate alla perdita di un membro della famiglia. Questo sentimento comune ha spinto Rose a tornare sull’argomento, per ringraziare i suoi 1,2 milioni di seguaci:

“Grazie a tutti per tutte le belle parole e il supporto per la scomparsa di Dexy, significa molto per me – ha scritto la voce dei Guns N’ Roses sulla piattaforma, lo scorso 21 novembre – e grazie a tutti gli amanti degli animali che hanno condiviso le loro storie sulla perdita di un amico/famigliare. I buoni amici sono difficili da trovare e siamo tutti fortunati quando li troviamo (o loro trovano noi!)”.

Thank you to everyone for all the kind words n’ support w/Dexy’s passing, it means a lot. N’ thank you to all the animal lovers who shared their stories of losing a friend/family member. Good friends r hard to find n’ we’re all lucky when we find them (or they find us!)