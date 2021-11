Freddie Mercury: "Morirò quando non sarò più in grado di cantare". Gli ultimi mesi del leader dei Queen nel documentario The Final Act

Freddie Mercury: The Final Act è il titolo di un nuovo documentario dedicato alla leggenda dei Queen, che andrà in onda sulla BBC2 alla fine di novembre.

Al suo interno, forti e toccanti testimonianze degli ultimi giorni di Mercury, con una serie di volti famosi che hanno accettato di rilasciare nuove interviste per raccontare la loro esperienza e i loro sentimenti, relativi alla scomparsa del cantante. Tra questi, anche Brian May e la moglie Anita Dobson, che con le loro parole hanno tracciato un ritratto molto potente e commovente dell’amico scomparso: “Freddie viveva per la sua musica e amava la sua musica – ha dichiarato May – ed era orgoglioso di se stesso come musicista, sopra ogni altra cosa”. A fargli eco la moglie: “Ricordo che disse 'Quando non sarò più in grado di cantare, tesoro, allora morirò'. E quando finì di cantare proprio come sapeva farlo, si ritirò e si preparò a morire”.

La voce dei Queen morì il 24 novembre 1991 nella sua casa di Kensington, circondato dalle sue persone più care, come il compagno Jim Hutton. Il suo declino fisico durava ormai da qualche anno, a causa del virus HIV, tramutatosi poi in AIDS. Dal punto di vista artistico, Mercury si era ritirato dalle scene un paio di anni prima, con l’ultima apparizione pubblica ai BRIT Awards il 18 febbraio 1990. Nonostante tutto, il cantante non smise mai di creare e di scrivere brani, fino agli ultimi giorni. “Non voglio fare altro che continuare così – aveva dichiarato ai suoi compagni di band – Voglio continuare a fare musica il più a lungo possibile. Non soffermiamoci su questo e andiamo avanti”.