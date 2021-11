Elvis Presley, in arrivo il biopic (con Tom Hanks) dedicato alla vita del Re del rock'n'roll. Guarda le prime immagini

Il film che racconta la storia della più grande rockstar di tutti i tempi, Elvis Presley, arriverà al cinema il 24 giugno 2022. Lo ha annunciato con un Tweet il regista Baz Luhrmann (il visionario che ha creato l’immaginario visivo e musicale di film di culto come Romeo + Giulietta, Moulin Rouge e Il Grande Gatsby) postando una prima clip, accompagnata dall’hashtag TCB ovvero “Taking Care of Business”, una frase usata come slogan dal re del rock’n’roll a partire dal 1968 (la sua band dal vivo si chiamava TCB Band).

Austin Butler, che ha recitato con Quentin Tarantino in C’era una volta a Hollywood interpreta Elvis e al suo fianco c’è Tom Hanks nei panni del Colonnello Parker, l’inflessibile ex militare diventato suo manager che ha guidato la sua carriera trasformandolo in un fenomeno commerciale mai eguagliato da nessuno e in una vera icona della cultura pop americana.

Il film di Baz Luhrmann racconta l’ascesa di un ragazzo nato nel 1935 a Tupelo, Mississippi che faceva il camionista e si esibiva nelle fiere di paese cantando sul retro dei pick-up per un pubblico di cowboy, fino al giorno dell’agosto 1953 in cui è entrato alla Sun Records di Sam Phillips per registrare un acetato con due pezzi, My Happiness e That’s When Your Heartaches Begin da regalare a sua madre, e poi l’esordio con il primo album omonimo nel marzo 1956 e il debutto al cinema con Love Me Tender.

L’inizio di una carriera che ha fatto diventare Elvis l’artista solista più venduto al mondo con 24 album e 17 colonne sonore pubblicate fino alla morte a soli 42 anni il 16 agosto 1977.

Nella clip del film, che sarà un musical, si vede Austin Butler camminare con l’inconfondibile andatura di Elvis con in sottofondo a una versione a cappella di Suspicious Minds del 1968. Baz Luhrmann ha detto che la sua lettura della vita fuori dal comune di Elvis Presley si concentra sulla complicata relazione umana e professionale con il Colonnello Parker e l’incontro con la moglie Priscilla Presley, interpretata da Olivia DeJonge. Un progetto ambizioso, come è nello stile di Baz Luhrmann che ha sempre cercato di stupire il pubblico e di sfidare la critica (in Romeo + Juliet ha ambientato la storia d’amore più famosa di sempre nella Los Angeles negli anni 90 mantenendo però il testo originale di Shakespeare), anche se per gli accordi presi con la famiglia di Elvis Presley per la concessione dei diritti delle musiche originali ha dovuto fermarsi agli anni dell’ascesa al successo, rinunciando a raccontare gli ultimi difficili anni del mito. Il film non ha ancora un titolo, ma anche a causa dei ritardi nelle riprese dovuti alla pandemia (che ha colpito Tom Hanks) è già uno dei più attesi della prossima estate.

