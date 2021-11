Trainspotting diventerà un musical! Il nuovo progetto di Irvine Welsh per portare il grande romanzo sul palco

È ufficiale: Trainspotting, il libro più famoso di Irvine Welsh, sarà trasformato in un musical.

A rivelarlo è lo stesso autore, al Daily Record, in occasione di una recente intervista rilasciata proprio per parlare di questa nuova trasposizione della sua opera, dopo il celebre film del 1996 di Danny Boyle.

In realtà, subito dopo la pubblicazione del libro nel 1993, era già stata realizzata una versione da palcoscenico della storia, che includeva Ewen Bremner, l’attore che nella pellicola avrebbe poi interpretato Spud. Per il nuovo spettacolo che andrà in scena nel West End di Londra, Welsh ha dichiarato di aver collaborato con il compositore Steve McGuinness e il produttore Phil McIntyre. Lo show abbraccerà una varietà di generi tra cui techno, urban house e disco.

“Non voglio portare sfortuna a qualcosa che è ancora in fase di sviluppo – ha detto Welsh – ma io e il mio partner songwriter Steve abbiamo scritto quattordici canzoni nuove di zecca per un musical di Trainspotting. Faremo una sorta di atto techno insieme, ma ci siamo impegnati anche per scrivere canzoni urban house, blues, jazz, disco e rock 'n' roll e anche delle ballate”.

Lo stato dei lavori, almeno per quanto riguarda la parte artistica, è già a buon punto: “Abbiamo le canzoni e abbiamo una sceneggiatura. Stiamo studiando fattori come il casting, i coreografi e gli scenografi. Stiamo cercando di avere tutto pronto tra un anno al massimo, ma penso che, probabilmente, proveremo ad andare direttamente al West End. Questa è l'ambizione”.

Oltre a questa novità teatrale, anche dal punto di vista delle serie televisive non manca l'attesa per Trainspotting: The Blade Artist, lo spin-off televisivo dedicato al personaggio di Begbie, con Robert Carlyle di nuovo nei panni del rissoso protagonista.