Bruce Springsteen racconta la sua quotidianità: dal panino al film preferito fino al disco che ascolterebbe per il resto della vita

Bruce Springsteen e il comico e conduttore televisivo Stephen Colbert sono amici da tempo. Per questo, ogni volta che Bruce va ospite del suo Late Show (in onda dal 2015) succedono cose speciali. Come ha detto in diretta lo stesso Colbert: «Con te un segmento dello show, diventa una puntata intera. È come avere un giorno di ferie».

La confidenza tra i due e la serietà di Colbert nell’affrontare i temi più importanti nonostante lo stile di conduzione divertente hanno portato Bruce a scegliere spesso di sedersi al suo fianco sul palco per raccontare sé stesso, la sua musica e la sua vita. In una puntata speciale andata in onda il 10 novembre, Bruce ha accettato di sottoporsi al “Colbert Questionert” che secondo quanto ha spiegato Stephen Colbert «E’ stato messo a punto dai nostri scienziati per sollevare quel velo che spesso creiamo tra di noi per proteggerci e per non essere conosciuti dagli altri». Quindici domande sulla vita quotidiana, le abitudini, i gusti alimentari, le canzoni e i film preferiti, ma anche le considerazioni esistenziali che il comico rivolge a tutti gli ospiti, chiedendo una risposta secca e rivelatoria. «Ti avviso, potrebbe essere dura» ha detto Colbert a Bruce, che ha risposto: «È il mio lavoro. Sono pronto».

Il risultato del Colbert Questionert è un ritratto della vita privata di Bruce Springsteen: il suo sandwich preferito è con il burro di arachidi (mangiato alle tre del mattino con un grande bicchiere di latte), l’animale che gli fa più paura è il ragno ma un tempo quando era giovane e faceva surf sulle coste del New Jersey era lo squalo, il suo film di azione preferito è Punto Zero, un road movie del 1971 in cui la vera protagonista è una macchina, la Dodge Challenger con cui il protagonista Kowalski, ex veterano del Vietnam, scappa dalla polizia attraversando gli Stati Uniti dal Colorado alla California, ascoltando una radio sintonizzata sulla musica rock (il Dj Super Soul lo aiuta nella sua corsa disperata) diventando un eroe della controcultura e della generazione hippy.

«Hai mai chiesto l’autografo a qualcuno?» Gli ha chiesto Colbert. «Sì sono andato con mio figlio ad una partita dei New York Yankees nel 1998 e gli ho fatto autografare la sua mazza da baseball da tutta la squadra» ha detto Bruce, che poi ha commosso il pubblico dicendo che il suo profumo preferito è quello di sua moglie Patti Scialfa. Se dovesse scegliere una sola canzone da ascoltare per il resto della sua vita sarebbe Summer Wind di Frank Sinatra, ma la risposta più bella ed emozionante è stata quella alla domanda: cosa credi che succeda quando moriamo? «Diciamo addio alla coscienza individuale» ha detto Bruce, «Ma la nostra anima e il nostro spirito crescono e continuano a vivere con le persone che amiamo e che ci hanno amati e con quelle su cui abbiamo avuto un impatto con il nostro lavoro o nelle nostre esperienze quotidiane»

Guarda il video dell'intervista: