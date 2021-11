Arctic Monkeys, Matt Helders: "il nuovo album è quasi pronto, potrebbe arrivare nel 2022 insieme al tour"

Gli Arctic Monkeys stanno per tornare con un nuovo album e un tour.

A portare queste buone notizie è lo stesso batterista della band, Matt Helders, in occasione della sua partecipazione allo show 5 Live Breakfast, della BBC. I fan della band di Sheffield aspettano con ansia delle novità da parte di Alex Turner e soci.

L’ultimo lavoro in studio è stato il tanto acclamato Tranquility Base Hotel & Casino, del 2018, a cui fece seguito il tour di supporto. Ormai da qualche mese le voci di un possibile seguito a questo disco si susseguono senza sosta e senza una reale conferma, almeno fino ad ora. Alla domanda se un eventuale nuovo album fosse pronto, Helders ha risposto: “Sì, più o meno, sì. La modalità di realizzazione è stata un po' sconnessa, e ci sono ancora dei pezzi da completare, ma sì, è tutto in lavorazione”.

Già lo scorso gennaio, il manager della band rivelò che gli Arctic Monkeys avevano iniziato a pensare musica nuova e che, inizialmente, era stato pianificato di registrare a partire dalla scorsa estate. Helders aveva poi confermato che erano nelle "fasi iniziali" del disco, cercando di superare gli ostacoli causati dalla pandemia. Infine, ad agosto, era emerso che la band stava registrando nuovo materiale nel Suffolk. Ad oggi, la conferma ufficiale: l’album nuovo ci sarà ed è in arrivo.

“Penso che metteremo tutto insieme per l'anno prossimo – ha dichiarato senza mezzi il batterista – Speriamo di poter anche andare in tour la prossima estate”.

Nel corso dell’intervista non sono mancati i dettagli in merito al concetto che sta dietro queste nuove canzoni: “Tendiamo sempre a spostarci sempre un po' più in su. Per noi, dato che siamo così coinvolti, il senso è questo. In un certo modo, riprendiamo sempre da dove ci siamo interrotti con il disco precedente. Ha senso se ci pensi, nel contesto dell'ultimo disco. Ma cerchiamo sempre di fare qualcosa di diverso, è un po' difficile da descrivere. Puoi sempre comunque capire che si tratta della stessa band”.

Riguardo queste continue evoluzioni, Helders ha dichiarato che la band non è sempre così sicura di avere i fan dalla sua, quando si tratta di cambiare e fare un passo in avanti: “Su questo argomento abbiamo avuto un’indicazione già con il nostro terzo album ['Humbug', 2009 ndr]. È stata più che altro una decisione intenzionale, quella di fare qualcosa di diverso. In quel momento arrivavano strani complimenti, un po’ ambigui, dai fan che ci dicevano 'Oh, alla fine Humbug mi piace davvero' Perché? A chi non piace?!”.

A questo punto non resta che aspettare questo nuovo album degli Arctic Monkeys e, ovviamente, delle date live!