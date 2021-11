Alanis Morissette, la storia della canzone che scrisse quando finì la sua relazione con Ryan Reynolds

Alanis Morissette e l’attore Ryan Reynolds hanno avuto una storia d’amore piuttosto lunga, con tanto di proposta di matrimonio e fidanzamento ufficiale.

I due si incontrarono nel 2002, ad una festa dell’attrice e amica comune Drew Barrymore. Due anni dopo, Reynolds era in Canada, a casa dei genitori di lei, per chiedere la sua mano ai presupposti futuri suoceri.

“La nostra relazione è molto passionale – avrebbe dichiarato ai tempi Morissette a People – e Ryan è la persona più coraggiosa sul pianeta”. I due sono sempre sembrati molto innamorati e vicini, con l’attore che avrebbe anche aiutato a progettare il suo anello di fidanzamento.

Di fatto, però, la loro relazione finì nel 2007, prima di arrivare all’altare. I motivi ufficiali non sono mai stati rivelati né dalla cantante né dall’attore. Secondo alcune voci, i riflettori puntati sul loro fidanzamento non aiutarono e Morissette, alcuni mesi dopo la fine della sua storia, dichiarò di sentirsi furiosa con se stessa, perché era rimasta troppo a lungo in quella relazione.

Dalla rottura con Reynolds e dalla rabbia che ne era scaturita nacque l’album Flavors of Entanglement, del 2008. Una traccia, in particolare, sembra essere stata scritta esplicitamente per raccontare i suoi sentimenti del momento. Secondo PopSugar, la canzone Torch è tutta incentrata sul lutto causato dalla fine dell’amore con l’attore. Il testo va in profondità nel dolore di lei, mostrando a tutti ciò che le mancava di lui.

Morissette, in seguito, ammise di aver toccato il fondo dopo che il fidanzamento era stato annullato e che l'album era stato per lei catartico. Ad oggi possiamo dire che c’è stato un lieto fine per entrambi: Morissette sposato il rapper Souleye nel 2010 e insieme hanno tre figli. Reynolds è invece innamorato dell’attrice Blake Lively e i due hanno tre bambine.