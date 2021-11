Korn, annunciato il nuovo album "Requiem". Ascolta QUI il singolo Start The Healing

I Korn hanno annunciato l'uscita del loro nuovo attesissimo album in studio Requiem in uscita il prossimo 4 febbraio. In concomitanza con l’annuncio dell’album, la band ha pubblicato anche il primo singolo "Start The Healing", diretto dal regista Tim Saccenti.

"La nostra idea per questo video era quella di mutare quell'aspetto del DNA dei Korn che li rende così stimolanti, il loro mix di potenza grezza ed emozioni umane" ha dichiarato il regista, "Volevo trasportare lo spettatore in un viaggio emotivo, come fa la canzone, una morte e una rinascita viscerali e catartiche che, si spera, aiutino l'ascoltatore in qualunque siano le sue lotte personali. Collaborando con l'artista 3-D Anthony Ciannamea abbiamo attinto alla mitologia dei Korn ed esplorato le loro fonti di luce e oscurità per creare un incubo horror surreale.”

Guarda il video di "Start The Healing":

A causa degli effetti del Covid e dell'impossibilità di suonare dal vivo, Requiem è stato concepito in circostanze molto diverse rispetto alla maggior parte del catalogo della band. È un album nato senza fretta e dalla possibilità di creare senza pressioni. Stimolata da un nuovo processo creativo senza vincoli di tempo, la band è stata in grado di fare cose con Requiem che gli ultimi due decenni non sempre si è permessa, come prendersi più tempo per sperimentare insieme o registrare diligentemente su nastro analogico, processi che hanno portato alla luce una nuova dimensione sonora e consistenza nella loro musica.

La band di Jonathan Davis sarà in concerto in Italia il prossimo 7 giugno 202 all'Ippodromo Snai San Siro di Milano.

La tracklist di Requiem, il nuovo album dei Korn in uscita il prossimo 4 febbraio:

1. Forgotten

2. Let the Dark Do the Rest

3. Start The Healing

4. Lost in the Grandeur

5. Disconnect

6. Hopeless and Beaten

7. Penance to Sorrow

8. My Confession

9. Worst Is On Its Way