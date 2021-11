Alanis Morissette, la sua storia diventerà una sitcom: annunciata la nuova serie Relatable. Tutti i dettagli

La vita di Alanis Morissette, o perlomeno una sua rappresentazione, sta per diventare una sitcom in onda sul canale americano ABC, intitolata Relatable.

È la storia di una donna di 40 anni, sposata con figli che è stata in passato una rockstar e un simbolo di indipendenza femminile ma che non riesce a ritrovare sé stessa, la propria identità e la propria libertà nella sua nuova vita. Alanis Morissette è la produttrice esecutiva della sitcom e ha scritto anche la colonna sonora, ma ha dichiarato che i personaggi non sono strettamente autobiografici, ma ispirati a lei e alla sua famiglia (è sposata dal 2010 con il rapper Mario Souleye Treadway da cui ha avuto due figli e una figlia).

Nella presentazione della sitcom si legge: «Una donna che è stata definita la voce della sua generazione, anche se è profondamente legata alla propria famiglia, non riesce a farsi ascoltare dalla generazione successiva, che vive nella sua stessa casa». Per Alanis, Relatable è anche un modo per mettere fine alle polemiche sollevate dal documentario Jagged prodotto dalla HBO per la serie Music Box, presentato in anteprima al Toronto Film Festival e in onda dal prossimo 18 novembre, che racconta il periodo in cui Alanis è arrivata al successo di colpo con l’album Jagged Little Pill.

Alanis ha accusato gli autori del documentario di aver fatto una ricostruzione non corretta della sua storia: «Non è il modo in cui io avevo accettato di raccontarla» ha dichiarato, «Il film contiene implicazioni e fatti che semplicemente non sono veri. È brutto vedere cosa succede quando sbagli a fidarti di qualcuno». Intanto, dopo la pausa forzata a causa della pandemia, il suo musical Jagged Little Pill (con una sceneggiatura firmata dalla scrittrice Diablo Cody), premiato con un Tony Award e un Grammy come Best Musical e recensito molto positivamente dalla critica, ha riaperto al Broadhurst Theatre di Broadway.