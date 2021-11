Chad Smith e Will Ferrell "separati alla nascita": la storia di un'amicizia nata tra ironia e sketch sulla loro somiglianza

La questione è aperta da anni: Chad Smith, batterista dei Red Hot Chili Peppers, e l’attore Will Ferrell, sono in realtà gemelli? Ovviamente no, ma la somiglianza tra i due è così sfacciata e lampante da essere ormai una continua occasione di ironie e sketch.

Una semplice biografia dei due artisti basta a fugare ogni dubbio: Chad Smith è nato il 25 ottobre 1961 da Joan e Curtis Smith a Saint Paul, in Minnesota, mentre Will Ferrell è nato il 16 luglio 1967 da Betty Kay e Roy Lee Ferrell a Irvine in California.

Ma l’attore e il batterista cavalcano l’onda di questa somiglianza estrema, prestandosi a vari momenti piuttosto comici in diversi talk show, a partire da quella prima apparizione insieme al Tonight Show starring Jimmy Fallon, nel 2014: i due si presentarono vestiti esattamente uguale, con una t-shirt dei Kiss ed un cappellino da baseball all’incontrario. Il pubblico impazzì per la gara di batteria che i due sosia imbastirono, con l’intento – comico – di stanare il falso batterista.

Tutto funzionò così bene – sia Ferrell che Smith raccolsero parecchi fondi da destinare in beneficenza – che due anni dopo il loro “duetto” fu tra i momenti topici del Red Hot Benefit Show, sempre con intenti benefici.

Talvolta il leitmotiv della somiglianza tra i due è sembrato andare troppo oltre: nel 2020, in occasione di un concerto al Musicians Institute di Los Angeles, un fan pensò bene di attirare l’attenzione del batterista, mentre questi stava presentando un brano, urlando il nome del comico. “Chiudi il becco!” è stata la risposta di Smith. “Ascolta, sei un musicista? Sei un batterista? Perché hai detto questa cosa?”. Quando il fan ha rivelato che aveva fatto perché lo amava, il musicista ha risposto: “Mi ami e urli ‘oh Will Ferrell!’? Non sono Will Ferrell, idiota. No, dai, ti sto solo prendendo in giro. Non me ne frega un c***o, penso che tutto ciò sia fantastico! Sono fottutamente famoso grazie a Will Ferrell”.

Non ci resta che aspettare il prossimo capitolo di questa saga senza fine!