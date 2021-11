Eddie Vedder pubblica il videogame (gratuito) dedicato al brano Long Way. Provalo QUI

Eddie Vedder, attraverso i suoi canali social, ha pubblicato il videogame dedicato a Long Way, il suo ultimo singolo.

Si chiama Long Way Racing Game ed è un classico gioco, molto simile ai retrogame più famosi, in cui guidando una macchina è possibile percorrere le classiche strade americane con un unico obiettivo: collezionare lungo il percorso più strumenti musicali che si può.

"Raccogli chitarre e ukulele nel nuovo Racing Game "Long Way". Continua a correre per sbloccare nuovi livelli e raggiungere il tuo punteggio più alto alla classifica: potresti ascoltare una sorpresa alla fine".

Long Way è il primo estratto da Earthling, il nuovo album di inediti del frontman dei Pearl Jam.

Il nuovo album di Eddie Vedder, che segue la pubblicazione della colonna sonora scritta per il film Flag Day di Sean Penn, sarà prodotto da Andrew Watt, ex chitarrista dei California Breed e produttore dell'ultimo album di Ozzy Osbourne Ordinary Man che gli è valso un Grammy come Produttore dell'Anno 2021. Nella lineup che esegue il brano compaiono anche Chad Smith e Josh Klinghoffer.

