Pulp Fiction, Quentin Tarantino venderà scene inedite e segreti del film come NFT: "John Travolta non doveva chiamarsi Vincent"

Una vera e propria rivoluzione nel mondo "classico" e tradizionale di Quentin Tarantino: il regista più rock and roll del cinema contemporaneo ha deciso di rendere disponibili contenuti inediti del suo grande capolavoro, Pulp Fiction, tramite NFT (Non Fungible Token) la nuova forma di compravendita digitale che si sta rapidamente diffondendo in America.

Saranno sette gli NFT che il regista renderà disponibili nel corso dei prossimi mesi e conterranno scene inedite, commenti e segreti legati al film. Durante la conferenza stampa dell'annuncio il regista ha dichiarato ad esempio che il personaggio di John Travolta non avrebbe dovuto chiamarsi Vincent Vega: "Sono felicissimo di presentare queste scene esclusive di Pulp Fiction ai fan" ha dichiarato Tarantino, "Secret Network e Secret NFTs forniscono un nuovo e mondo che mette in connessione fan e artisti e sono elettrizzato di farne parte".

La piattaforma Secret Network consentirà agli acquirenti di acquistare gli NFT in maniera del tutto anonima, ma la segretezza non vieterà loro di svelarne il contenuto.

Guarda il video della presentazione: