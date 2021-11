Noel Gallagher: “Se sento in giro una versione reggae di Live Forever faccio un casino!”

Noel Gallagher ha avvertito chiunque avesse intenzione di riarrangiare una delle sue canzoni: “Sarebbe cortesia chiederlo”.

Secondo quanto riporta il Daily Star, il maggiore dei fratelli Gallagher non ha nessun problema con le migliaia di cover che compaiono online – e non solo – delle canzoni del suo repertorio. Purché queste non cambino gli accordi rispetto all’originale. Se dovesse saltare fuori una versione reggae di Live Forever, per esempio, l’autore non ne sarebbe entusiasta.

“Non devi chiedere il permesso per fare una cover delle mie canzoni – ha dichiarato il cantautore – se non cambi gli arrangiamenti. Se invece stai facendo, tipo, delle versioni reggae, allora sarebbe cortesia chiedere il permesso. Maledizione, se mai dovessi scoprire che ci sono versioni reggae di Live Forever là fuori, ci sarebbero dei fottuti guai”.

L’argomento è stato toccato a margine di un'intervista riguardante un possibile album di cover, da parte di Noel, che si è dichiarato pronto ad affrontarlo, anche grazie al suo nuovo studio di registrazione casalingo: “Mi piacerebbe fare un album di cover, ora avrò il mio studio e posso essere lì tutto il tempo, non c'è motivo per me di non tirare fuori una vecchia cover tra le sei e le sette di sera. Potrei registrare una bella versione di This Guy's In Love With You di Burt Bacharach, oppure di There Is A Light That Never Goes Out degli Smiths o ancora una canzone di una band di Liverpool chiamata Shack”.

In un’altra recente intervista, Noel ha rilasciato un dettaglio in merito ai rapporti col fratello Liam, che sembrano continuare sulla linea dello scontro. Protagonisti del contendere, in questo caso, alcuni capi di abbigliamento firmati Pretty Green, l’ex linea proprio di Liam, da lui donati alla band del fratello maggiore: “Liam ci ha dato un sacco di roba, non solo a me, l'ha data alla band. Io sono andato direttamente in un centro di raccolta di beneficenza e li ho lasciati sulla soglia del negozio. Lui è diventato pazzo. Ha detto: 'Se non li volevi, avresti dovuto semplicemente dirlo. Erano su un manichino del negozio di Barnardo [un'organizzazione di beneficenza irlandese ndr], un mese prima del lancio’. Se deve arrivare il momento critico, quello è stato l'inizio della fine”.