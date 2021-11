Korn: Jonathan Davis sarà il cattivo principale nel nuovo film horror "The Devil’s Tree"

Presto vedremo Jonathan Davis, cantante dei Korn, nei panni del cattivo in un film horror, intitolato The Devil’s Tree.

La pellicola, indipendente, è diretta dal regista Joshua Petrino è in fase di lavorazione già dal 2013. A causa di varie problematiche, la produzione si è dovuta spesso interrompere in questi anni, ma ora il film è finalmente quasi pronto e verrà presto distribuito.

Il personaggio interpretato dalla voce dei Korn si chiama The Pet e sul set tutti erano entusiasti della sua performance, come ha confermato lo stesso regista: “Jonathan ha fatto un lavoro fantastico, come cattivo. Ci ha davvero aiutato a creare un personaggio memorabile ed è stato molto divertente lavorare con lui. Era perfetto per questo ruolo”.

La trama di The Devil’s Tree è da classico film di paura: dopo aver visitato un famoso albero, che si dice sia la porta per l'inferno, un gruppo di amici organizza una festa in casa. Ad un certo punto, però, apparentemente senza spiegazioni, tutti si rendono conto che nessuno riesce ad abbandonare la casa, a causa di una sorta di blocco mentale. Poco dopo questa rivelazione, come se non bastasse, ecco l’arrivo di un killer soprannaturale con un senso dell'umorismo piuttosto deformato e sadico.

“Devo essere sincero – ha ammesso Petrino, autodefinendosi un nerd del cinema – non è esattamente un film per tutti”.

Davis, dal canto suo, sembra essersi sentito del tutto a suo agio nella parte del killer sadico, e ha dichiarato: “Josh, il regista, mi ha chiesto di partecipare a questo progetto, io ho pensato che fosse una bella idea e alla fine è successo davvero. Tutto ciò che riguarda l'uccisione è divertente per The Pet, è una vera e propria dark comedy”.

Non è ancora stata diffusa una data di uscita ufficiale per The Devil’s Tree, che in queste settimane dovrebbe essere in fase di post produzione.