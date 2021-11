Slipknot costretti a interrompere un concerto: i fan hanno appiccato un incendio con le sedie nel parterre. Guarda i video

Gli Slipknot sono stati costretti a interrompere il concerto a Phoenix, in Arizona, dello scorso 2 novembre a causa di un incendio appiccato dai fan nel parterre. Il falò è stato acceso sul prato dell'arena concerti utilizzando delle sedie di plastica e ha raggiunto un altezza di circa 9 metri.

Sembra che l'incendio sia stato appiccato pochi secondi dopo che il pubblico ha cantato "Happy Birthday" al chitarrista Mick Thomson. Un utente, nell'area dei commenti presenti su Setlist.fm, ha raccontato che l'incendio è iniziato quando la band di Corey Taylor ha eseguito "All Out Life". Il ritardo causato dalle operazioni di spegnimento dell'incendio ha costretto il gruppo dell'Iowa a tagliare "Duality" e "Spit It Out" dalla scaletta.

Guarda i video:

The lawn pit at Slipknot tonight is fire — literally. pic.twitter.com/IrzgddSOEU — John Marshall (@jmarshallap) November 3, 2021