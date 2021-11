Pink Floyd: "salviamo il Flying Pig", l'appello contro la demolizione del pub dove si conobbero Syd Barrett e David Gilmour

Il Flying Pig, una volta noto come The Crown, è uno storico pub di Cambridge, in Inghilterra, famoso per essere stato il luogo del primo incontro tra i futuri Pink Floyd Syd Barrett e David Gilmour.

Ad oggi, sembra che il locale sia in pericolo di demolizione, nell'ambito di un piano di riqualificazione presentato da Pace Construction Limited. Il Flying Pig, in realtà, corre questo rischio ormai da oltre un decennio: il consiglio comunale di zona, infatti, ha approvato per la prima volta i piani in questione nel 2008. Nello scorso giugno, i gestori del pub, Matt e Justine Hatfield, hanno rivelato di aver ricevuto un avviso di sei mesi per lasciare la proprietà.

Qui, sulla Hills Road di Cambridge, c’è sempre stato un pub, sin dal 1840. E si dice che Barrett e Gilmour si siano incontrati proprio qui, alla fine degli anni Cinquanta.

Per questo motivo, e per l’importanza storica e sociale che questo locale ricopre, in molti sono contrari alla sua demolizione. Tanto che è stato lanciato un appello per far sì che questa non abbia luogo.

Gli Hatfield hanno dichiarato su Facebook tutto il loro dolore, causato da questa decisione del Comune: “[Siamo] profondamente rattristati nell'annunciare che, nonostante le proteste pubbliche e l'amore e il supporto travolgenti per il nostro splendido e verace pub, locale anche di musica dal vivo, il nostro padrone di casa ci ha dato sei mesi di preavviso per lasciare quella che è la nostra casa, ovvero il Flying Pig”.

La coppia avrebbe infatti dovuto lasciare il locale lo scorso 27 ottobre, ma questo non è avvenuto grazie ad un appello presentato all’ultimo all'ispettorato della pianificazione del governo, per preservare il pub.

Per ora tutto è quindi in sospeso, ma si prevede che il prossimo anno verrà emessa una sentenza definitiva.

“Un appello di successo proteggerà e conserverà il Flying Pig”, ha affermato Pace Limited.