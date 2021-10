Queen, annunciato il documentario BBC ufficiale sugli ultimi giorni di Freddie Mercury. Tutti i dettagli

Il 24 novembre saranno esattamente 30 anni dalla scomparsa di Freddie Mercury, il leggendario frontman dei Queen, e per celebrare l'importante anniversario la BBC ha annunciato l'uscita di un attesissimo documentario che racconterà l'ultimo periodo di vita del grande artista.

Dal titolo "Freddie Mercury: The Final Act" il documentario, in onda su BBC Two della durata di circa 90 minuti, racconterà gli ultimi passi di Freddie di questa terra fino alla celebrazione della sua arte andata in scena nel 1992 allo Stadio di Wembley per il Freddie Mercury Tribute Concert, in cui le più grandi star di sempre della musica leggera mondiale resero omaggio alla grandezza artistica del leader dei Queen, dai Guns N' Roses ai Metallica, da Elton John a Robert Plant fino a David Bowie, Annie Lennox e George Michael.

Il documentario conterrà anche interviste esclusive a Brian May e Roger Taylor, a sua sorella Kashmira Bulsara e ai suoi amici tra cui l'attrice Anita Dobson, moglie di Brian May, David Wigg e l'assistente personale di Freddie Peter Freestone.

Il regista del documentario, James Rogan, ha dichiarato:

“Realizzare Freddie Mercury: The Final Act è stato un viaggio straordinario nel capitolo finale di una delle più grandi icone della musica rock. Lavorare con i Queen e vedere il dietro le quinte di alcune delle loro più grandi esibizioni e del leggendario Freddie Mercury Tribute Concert è stato un raro privilegio.

Altrettanto importante è stato parlare alle persone che hanno vissuto nell'occhio del ciclone della pandemia globale di HIV/AIDS, con tutte le sue similitudini con il COVID di oggi. La morte di Freddie, e il Tribute Concert che i Queen hanno organizzato per lui, hanno sicuramente contribuito a cambiare la consapevolezza globale di questa terribile malattia in un momento critico".

Oltre al documentario, BBC Two metterà in onda anche Queen At The BBC, uno speciale di un'ora con le migliori esibizioni dei Queen trasmesse dal canale nel corso degli anni, incluso il celebre concerto del 1975 all'Hammersmith Odeon di Londra.