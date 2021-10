Rammstein, il nuovo singolo è trasmesso esclusivamente sulla Stazione Spaziale Internazionale. Guarda il video

I Rammstein hanno diffuso una loro nuova canzone nello spazio.

Proprio così, e a dichiararlo è stato il batterista stesso della band, Christoph Schneider, attraverso un post sul suo profilo Instagram. Schneider, infatti, si è collegato dallo studio di casa sua con l’astronauta Thomas Pesquet, al momento al comando della Stazione Spaziale Internazionale, dopo essere subentrato all'astronauta Akihiko Hoshide.

Il brano, un’anticipazione del prossimo nuovo album della band tedesca, ha quindi avuto un primo ascoltatore davvero speciale, un abitante dello spazio, come ha scritto lo stesso Schneider nella didascalia in accompagnamento alla slide di foto e video postata: “Lo spazio chiama! Ho avuto l'onore di parlare con l'astronauta della ISS Thomas Pesquet per conto dei Rammstein. Lui è l'attuale comandante della Stazione Spaziale e vive nello spazio da sei mesi. È come se il sogno che avevo bambino si fosse avverato: parlare con una persona che vive nel cielo, condividere un barlume del suo punto di vista, rendermi conto ancora una volta di quanto siamo tutti piccoli rispetto alla profondità dell'universo... [Pesquet] È stato il primo ad ascoltare una delle nostre nuove canzoni dal prossimo album. Il brano è stato presentato in anteprima nel cielo, il che è un onore per noi. Grazie Nasa, European Space Agency e Thomas per questa esperienza unica”.

Pesquet, in realtà, è ormai abituato a godere di première musicali esclusive: prima dell’esperienza con i Rammstein, l’astronauta aveva avuto l’opportunità di ascoltare per primo il singolo dei Coldplay, Higher Power, lo scorso maggio.

Per quanto riguarda il prossimo album della band di Du Hast, per ora non sono trapelati ulteriori dettagli, si sa solo che la band lo ha registrato durante il lockdown.