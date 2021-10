Mötley Crüe: Nikki Sixx ha cominciato a prendere lezioni di basso, chitarra e canto: "non sapevo di avere questa voce"

Nikki Sixx sta prendendo lezioni di basso, di canto e di chitarra. È quanto dichiarato dallo stesso bassista dei Mötley Crüe in un episodio del podcast My Mom's Basement With Robbie Fox, in risposta alla domanda sul perché non avesse mai scelto di essere la voce principale nei suoi vari progetti, Sixx: A.M. compresi.

“Prima della pandemia – ha raccontato Sixx – ho deciso di seguire delle lezioni. Ho iniziato a prendere delle lezioni di chitarra online. Diciamo che la chitarra la strimpello semplicemente e posso anche scrivere una canzone che sia OK, con la chitarra, ma non so molto sullo strumento, a parte il fatto che mi piace scrivere partendo da accordi rudimentali. Per questo ho iniziato un corso. Prima online poi di persona. Poi ho iniziato a prendere lezioni di basso, prima da remoto poi di persona”. La prima conseguenza di questi corsi intensivi è stato il cambiamento di tecnica da parte di Sixx, da sempre un utilizzatore di plettro: ora il musicista suona usando direttamente le dita, e così sono state registrati i brani del 2018 The Dirt (Est. 1981) e Crash and Burn, tratti dalla colonna sonora del biopic The Dirt. “Mi sono impegnato a suonare con le dita – ha continuato Sixx – nella colonna sonora di The Dirt tutte quelle canzoni le ho suonate con le dita, era la prima volta. E ci sono voluti alcuni aggiustamenti con l'audio perché io in realtà sono un tenace fan del plettro”.

Sempre grazie a queste lezioni, il bassista dei Mötley ha anche capito l’importanza della voce e dello studio di quest’ultima, anche per chi scrive i testi delle canzoni, come lui: “Già che ci sono, mi sono detto, perché non prendo anche lezioni di canto? Sarò una seconda voce migliore e, quando scriverò le canzoni, sarà più facile spiegarle al cantante vero e proprio o a chiunque altro. E poi sono rimasto sorpreso dall'estensione che avevo, anche se era un po' nel registro più basso - mi piace di più cantare in falsetto”.