Dave Grohl spiega il vero significato di Learn To Fly: "volevo davvero diventare un pilota, ma c'era troppa matematica da studiare"

Dave Grohl continua il suo tour di presentazione della sua autobiografia The Storyteller: Tales of Life and Music (uscita anche in italiano con il titolo Storyteller: storie di vita e musica) e dopo il one man show in teatro al Saville di Londra in cui ha raccontato la sua vita attraverso le canzoni in una formula simile allo show Springsteen on Braodway di Bruce Springsteen, Dave è tornato in America per partecipare al The Kelly Clarkson Show in cui ha spiegato la sua visione delle canzoni, della loro importanza nella vita delle persone e la sua idea di rock come condivisione.

«La musica è fatta per curare le persone e io mi sento fortunato ad avere la possibilità di scrivere una canzone da solo a casa con la mia chitarra e poi uscire e andare a cantarla davanti a 50.000 persone» ha detto Dave Grohl «Siamo tutti insieme e cantiamo le stesse parole, ma il pubblico lo fa per 50.000 ragioni diverse, perché quelle parole significano qualcosa per ognuno di loro. Ed è diverso da quello che significa per me». Everlong per esempio, pubblicata nel 1997 come secondo singolo dall’album The Color and the Shape e diventata un inno dei Foo Fighters, è stata scritta da Dave Grohl: «Pensando ad una ragazza di cui ero innamorato tanto tempo fa. Una delle cose che mi piaceva di quella relazione è quando cantavamo insieme. È una fotografia di un momento. Ogni attimo della nostra vita è temporaneo e svanisce ma con una canzone puoi tornare indietro e pensare come dice il ritornello: che tutto può essere ancora così bello».

Incalzato da Dave Clarkson sul significato delle canzoni dei Foo Fighters, Dave Grohl ha spiegato di essersi sempre ispirato a quello che vuole, ai suoi desideri e alla sua vita e di aver scritto Learn to Fly perché voleva diventare un pilota di aerei. «E’ la verità, volevo imparare davvero a volare» ha detto ridendo, «Poi mi hanno spiegato che c’era un sacco di matematica da studiare e ho detto: non ce la posso fare». Forse per questo ha deciso di interpretare tra gli altri anche il ruolo del pilota nell’esilarante videoclip di Learn To Fly, che diventa uno dei più grandi successi dei Foo Fighters.