I Rolling Stones hanno scelto i Måneskin per aprire il loro concerto di Las Vegas del 6 novembre

Ieri sera i Måneskin sono stati ospiti di Jimmy Fallon al Tonight Show, un grande traguardo per la band italiana che si è anche esibita sullo storico palco del talk show della NBC.

Ma la notizia che sta facendo in poche ore il giro del mondo è che il quartetto romano è stato scelto dai Rolling Stones per aprire il loro concerto di Las Vegas del prossimo 6 novembre all'Allegiant Stadium.

La notizia è stata data dallo stesso Jimmy Fallon, introducendo il gruppo con queste parole: "Sono italiani e apriranno per i Rolling Stones!". I Måneskin si sono poi esibiti sul palco del popolare talk show americano portando la loro versione di Beggin' e il nuovo singolo Mammamia.